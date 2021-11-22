英國淘汰的「哨兵（Sentinel）」R1預警機

英國淘汰的「哨兵（Sentinel）」R1預警機已退役，但或許能在美國獲得新生。

據《動力》（The Drive）網報導，這5架預警機今年稍早退役，如今以備件的方式出售。《英國國防期刊》（UK Defence Journal）引述相關消息人士的話說，英國國防部顯然和雷神/龐巴迪（Raytheon/Bombardier）達成協議，而最終用戶是美國陸軍。

消息人士說，這些退役偵察機將越過大西洋，好發揮剩餘價值。它們身上有雷神研製並支援的空用遠距雷達（Airborne Stand-Off Radar，ASTOR），能生成很詳細的合成孔徑雷達影像，並追踪地面和海上的移動目標。

要是這5架預警機，或其中一部分以拆解的狀態送往美國，那可能從事的任務就更多了。先前英國國防部說，它只會以備件的方式提供給買家，而不會重新使用。

或許要是讓飛機處於徹底拆解狀態，就足以規避這一點，但如果英方調整這準則，好把這些軍機賣給親密盟友，那也不足為奇。畢竟近年來英國已有將C-130J運輸機和E-3D預警機轉手給美國的前例。這些「哨兵」預警機2007年才服役，今年2月就正式退役。

原本英國2018年就想讓它們退役，但由於伊拉克、利比亞，馬利（Mali）和敘利亞仍有軍事任務需要它們協助，因此時程才延後。