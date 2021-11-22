學生在外租屋租到違建套房遭市府追繳租金補貼該怎麼辦？台中市議員林祈烽等今天質詢說，為何市府已書面審核通過核發的租金補貼，經過快1年時間又以建物違法向民眾追討補助？可見市府審查時出很大問題。都發局長黃文彬建議，應先向地政局調閱第二類建物謄本，把資料彙整後再來申請補助。

林祈烽說，他接獲1名媽媽陳情，指女兒在龍井租房子讀書，因其家境符合租金補貼資格，年初有向市府申請租屋補貼並獲審核通過，但11月初他們收到市府要撤銷補助的公文，理由是「承租之住宅為非合法建築物，核與規定不符」，要求返還給市府2萬5600元補助租金，如果沒有按時返還，將送行政執行署強制執行。

林祈烽質疑，市府先前既已審核過這位學生補助資格沒問題，也按時撥發補助金給對方，為什麼快1年，市府才會發現對方承租套房是違建？根據都發局的資料，從去年到今年11月中旬，遭市府追繳租金補貼的案件就有122件，原因大多是家庭成員擁有住宅、虛偽申報不實和重複接受二種以上的住宅補貼，而在「非合法建物」，也就是違建問題上，就有4件遭追繳，顯見市府當初在審核時真的不夠落實，事先無法清楚的查證，事後造成弱勢家庭的困擾。

林祈烽表示，台中市有10多所大專院校，多數的學生和上班族都在外面租房子，這些租屋族要如何知道他們租的房子是「合法建物」？都發局官網沒有公布違建的房屋和套房，也沒有專門查詢違建的網頁，總不能叫這些租屋族每天都打電話到市府詢問吧？

都發局長黃文彬強調，住宅處1年大約要受理2萬3000件的申請案，日後教育訓練時會請同仁多加注意，比較正確的房屋資料都在地政局，建議民眾可以先向地政局申請第二類的建物謄本來辦理補助申請案，都發局也會加強宣導和告知民眾。

市議員林祈烽、施志昌、鄭功進建議，市府未來在審查弱勢族群的補貼案件時，應更加落實查核，不要事後又要向民眾追繳，弱勢民眾的經濟都已經不好了，怎麼會有多餘的錢可以返還政府？這件事不是用宣導來叫民眾怎麼做，而是市府要用更方便的機制來幫助這些人，不要讓學生和弱勢民眾誤入違建陷阱。