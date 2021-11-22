元宇宙概念紅透半邊天，繼摩根士丹利證券分別針對硬體與半導體開啟基本面深入探討，里昂證券點出台系11大受惠股，其中又以台積電（2330）、廣達（2382）、瑞昱（2379）、玉晶光（3406）最值得留意。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，元宇宙或許還需要多年發展時間，但現階段已為多家公司創造打進生態系的機會，台系廠商的契機可望與過往PC、智慧機、行動網路等大循環一樣，主要聚焦在硬體部分。

里昂針對元宇宙受惠股的挑選，首要注重擁有科技領先優勢以保護獲利能力，而且要有大且穩定的市場規模，並搭上技術規格提升趨勢列車，重點概念股除上述四檔指標外，尚包含：聯詠、聯發科、鈺太、台燿、緯穎、和碩與鴻海，共計11檔。

陳鈞寧分析，元宇宙建立在多層次基礎建設、應用、個人連接點上，需要強大且充分的運算、繪圖與人工智慧（AI）元件支撐，一旦任何一環有所缺漏，都會嚴重削弱人們從現實世界轉向元宇宙的意願。

儘管元宇宙最終能不能順利起飛還是未定數，然終端應用與使用者場景將是吸引用戶進入生態系的關鍵，因此，里昂研判，如應用處理器、伺服器、鏡頭等未來幾年先參與建構基礎建設與升級規格的關鍵零組件，將為早期受惠對象。