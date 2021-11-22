清華大學有姊妹檔射擊國手，陳妘筠（左）、陳俞如很開心校內開設射擊教室，方便兩人訓練。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

為提供學生更多元的體育運動選擇，清華大學最近啟用專業級射擊教室，「射擊初學」體育課程一推出，40個名額馬上被秒殺。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

為提供學生更多元的體育運動選擇，清華大學最近啟用專業級射擊教室，「射擊初學」體育課程一推出，40個名額馬上被秒殺，同學們跟著專業教練學習使用空氣步槍及空氣手槍，一圓射擊夢想。

校長賀陳弘表示，射擊是非常迷人的運動項目，早在125年前就被列為奧運比賽項目，只是因國內管制槍支，除了競賽選手，一般人很難接觸到這項運動，清華大學一向有「無體育不清華」的體育傳統，學生在大專運動會曾經取得20面金牌的最佳成績，甚至在本屆奧運也不缺席，希望透過開設射擊課程，培養學生專注力、穩定性，及更多元的運動項目。

賀陳弘也期許射擊教室的設立可協助清華大學射擊選手加強訓練，完善從小學到大學的國家四級體育培訓系統，進一步提升台灣的射擊運動水準。

清華體育室主任陳國華表示，清華近年來規畫多元化特色體育課程，這學期首開射擊初學課程，下學期也將增設SUP立槳、國標舞及空手道課程，未來並規畫直排輪、龍舟、攀樹、飛盤等體育課，而這學期新開的射擊課一開放選課立即被「秒殺」，顯示學生對這項運動有很高的興趣。

他表示，為提供學生最優質的射擊課程，清華特別聘請國家級的奧運教練郭孟熙來指導學生。

校方指出，清華大學射擊教學練習室設在風雲樓地下室，共規畫7道國際標準規格的10公尺靶道，練習使用的空氣步槍及空氣手槍則由中華民國射擊協會提供。

目前清華有兩位姊妹檔射擊國手，包括經由運動績優甄審管道入學，目前就讀動機系3年級的陳妘筠，及經由特殊選才管道入學，目前就讀清華學院學士班1年級的陳俞如。

她們兩位都是杭州亞運及巴黎奧運的儲備選手，但因要兼顧學業，無法長期進駐國家訓練中心，只能利用周六及周日到新北市的林口高中跟著教練郭孟熙訓練。

兩人都很開心清華校內設了專業的射擊練習教室，除了周末之外，平日晚間也可以練習，能更好地分配時間，兼顧學業及訓練。