受到供應鏈缺料的限制，半導體設備供應商應用材料（Applied Materials）展望不如市場預期，19日股價收在150.03美元，跌幅5.49%，但公司續看好半導體系統動能持續；台系供應鏈明年可望續旺。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示，疫情加速經濟的數位轉型，對半導體及設備的需求持續成長，但受到供應鏈無法跟上，預期短期某些半導體元件的供應鏈短缺將持續，公司目前的首要任務是與供應商和晶片製造商一起應對這些限制。

應用材料在2021會計年度中成長強勁，整體訂單比同期成長62%，半導體系統訂單成長78%。展望第四季，預期半導體系統未出貨訂單從55億美元增加到67億美元，動能將持續到2022年。應用材料上周五跌逾5%，今年以來仍大漲逾8成。

應用材料2021會計年度第四季營收年增31%至61.23億美元，非依照美國一般公認會計原則（non-GAAP）經調整後每股稀釋盈餘年增 55%至1.94美元，再度改寫歷史新高。應材預估本季營收將達61.6億美元加減2.5億美元、non-GAAP經調整後每股稀釋盈餘預估1.78-1.92美元之間（中間值為1.85美元）。

台廠應用材料供應鏈今年營運續旺，京鼎(3413)第三季營運創新高，第四季業績可望維持高檔，今年業績再創高可期。

京鼎今年第三季營收31.82億元，年增19.86%，EPS 4.88元，雙創單季新高。

法人認為，以目前訂單狀況來看，京鼎第四業績有望維持高檔，今年全年營收、獲利可望同創新高。展望2022年，目前美系大客戶訂單穩定，加上竹南新廠開始生產，2022年有望續拚雙位數成長。

京鼎第三季營收31.82億元，季增5.84%，年增19.86%，創單季新高；單季淨利4.29億元，年增28.8%，EPS 4.88元，創歷年單季新高；前三季稅後淨利11.29億元，EPS 12.91元，也為同期高點。

京鼎針對備品業務啟動擴產；目前竹南二廠進度符合預期，預計在2022年第一季試產，下半年貢獻加溫，也成為明年業績成長動能之一。

法人估計，京鼎第四季業績有望再優於第三季，帶動2021年營收年增逾兩成，創新高。展望2022年，半導體續看旺，加上新廠效益，全年營收有機會維持雙位數的成長動能。