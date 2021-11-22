網家(8044)延攬前Yahoo超級商城暨拍賣事業群業務總經理林燕加入集團，擔任旗下子公司「MiTCH時尚選貨電商」總經理一職。

林燕曾擔任天下雜誌集團數位業務策略顧問、任職Yahoo超級商城暨拍賣事業群業務總經理及Yahoo亞太區廣告產品策略部副總經理、微軟MSN事業群台灣區總經理等職務，在電商及網路業已有20年的工作經歷，曾領軍操盤上百個流行指標品牌、百貨專櫃品牌，為盛極一時女性網購首選平台的幕後重要推手。

MiTCH是網家與日商三井物產MITSUI所合資成立的時尚選貨電商，2020年3月正式於台灣開站，嚴選引進豐富的服飾及Lifestyle商品，全站目前擁有超過150個品牌，其中日系商品數占比已超過8成，為全台當前匯集最多日本服飾品牌、最多元風格的時尚電商。

MiTCH也積極啟動OMO虛實融合策略，開站短短兩季即於2020年12月挺進百貨一級戰區－台北微風南山艾妥列開設首間實體旗艦店，除了提供專業造型顧問服務、增加與消費者實際互動的機會外，更經常性規畫豐富的品牌策展內容，滿足消費者對多元時尚的想像。