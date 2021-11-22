啟碁(6285)第三季營收創歷史新高，但毛利率仍受缺料問題影響，啟碁預期原物料緊張問題於第四季到明年第一季仍有影響，但也看好明年多項產品進入長期成長階段，法人對啟碁2022年營收成長仍具信心，但預期明年上半年缺料將持續影響毛利率，而開發新市場產生之額外費用亦將侵蝕獲利能力，啟碁今股價走揚，開高震盪，盤中漲幅維持在1.5%左右。

第三季為啟碁傳統旺季，雖然9月底崑山廠受到限電影響部份產能，但單季營收仍有173.3億元、創單季歷史新高，只是毛利率落在11.1%仍受缺料影響，除了無法及時反應成本予客戶之外，因缺料而頻繁換線亦降低產能利用率，單季每股盈餘0.85元，季增加13.3%、年減少30%。區域營收占比方面，美洲占比49%，相較去全年45%有所提高，主因新客戶與新專案持續增加，啟碁明年將持續開發歐洲、日本、大陸客戶，目標為區域營收更加平衡，且增加崑山廠之產能利用率。

展望第四季，啟碁預估，料況略有轉佳，但預期原物料緊張問題於第四季到明年第一季仍有影響。展望2022年，預計Wi-Fi 6E、車用、低軌道衛星與基礎建設等產品都將進入成長期，以產品線而言，Networking產品線成長金額將最大；Connected home產品線則因美系電信商客戶毫米波產品需求不如預期，於2020~2021年有所停滯，2022年新客戶加入後，將恢復成長；車用方面，將加速車用鏡頭相關產品。

法人表示，對啟碁2022年營收成長仍具信心，但預期明年上半年缺料將持續影響毛利率，而開發新市場產生之額外費用亦將侵蝕獲利能力，調整2021~2022年預估營收為662.77億元與780.53億元，分別年增5.8%、17.8%。