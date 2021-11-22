台灣未來將大幅增加天然氣發電，清大工程與系統科學系教授葉宗洸擔憂，到了2025年，天然氣發電占比要增加到50％，屆時儲存槽會更多，運輸的頻率也會更高，運輸和儲存時的甲烷逸散一定會比現在嚴重。經濟部長王美花指出，這主要是生產端問題，COP26減少甲烷排放不是突然的事，國際這些天然氣大公司本來就有在減少甲烷逸散。

立法院經濟委員會22日就「如何因應COP26的全球甲烷減排承諾，以及國際天然氣價格暴漲」邀經濟部、環保署報告並備詢，同時有多位專家學者到場。國民黨立委謝衣鳳指出，經濟合作暨發展組織（OECD）30多個國家，只有6個國家能源仰賴天然氣，且他們有自產天然氣，有辦法作為穩定能源，台灣則是面臨運輸和儲存不確定性。

葉宗洸指出，天然氣在去年每百萬BTU是1.5美元，到了今年10月，已經來到6美元，上漲了4倍，未來價格上揚的趨勢不會有太大變化成本勢必增加。另外，台灣不產天然氣，甲烷排放主要是來自於運輸、儲存，現在的儲存是7-10天，現在天然氣發電占比大概只有36％，但到了2025年，天然氣發電占比要增加到50％，屆時儲存槽會更多，運輸的頻率也會更高，運輸和儲存時的逸散一定會比現在嚴重。

葉宗洸指出，2018年時行政院長賴清德決定6月讓核二廠二號機重啟，當年用電雖然增加，但溫室氣體排放比例馬上下降，可見在核電機組支援下，的確可以減少溫室氣體排放，但2020年火電占比82.2％，未來如果還有更多核電機組停止運轉， 碳排一定會繼續上升。