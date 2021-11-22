前喜多屋日本料理負責人王興華之子王仁傑，因偷走父親的鮑魚遭判刑1年6月，現已入監服刑。2018年間，王仁傑不滿父親再娶，且恨之入骨，竟偽造簽名、印鑑與公司大小章，取得公司經營權，再偽造本票10億多元，向法院聲請強制執行得逞。檢察官調查，王仁傑詐騙成性，研讀法律鑽研漏洞，日前搜索王家，在屋內起獲80多顆偽造印章、近10張本票，最大面額達台幣5兆元，依詐欺罪、藏匿人犯2罪，起訴王仁傑、妻子張杰、母親胡惠蘭。

46歲王仁傑不滿70多歲父親王仁傑再娶，偽造喜多屋日本料理公司印鑑，變更負責人名字成自己，奪取經營權，2015年間，得知王父進口價值900萬的鮑魚，竟破壞冷凍櫃的鎖頭，再偽造公司大小印鑑，成功運走35萬顆鮑魚變賣，後經法院判決，王仁傑因詐欺、偽造文書，判刑1年6月確定。

王仁傑更加怒火中燒，傳訊給妻子張杰，表示自己恨自己父親，要「鞭屍、喝血」、「我要他們（王興華、孫鷹）完蛋，一輩子都翻不了身」，由張杰在淘寶網站購買連續章，以王父、繼母孫鷹、同父異母的妹妹王方元、王文元4人簽發10億、4008萬、980萬元3張本票。

檢察官以數位鑑識，還原王的手機訊息，發現他傳訊給張杰，以假印章、真印章混用，有如玩「大富翁」遊戲簽發多張本票，被害人均為家族內的親戚，最高面額達5兆元，取得法院的本票裁定，聲請強制執行，王仁傑驚覺大事不妙，提出聲明異議，請求法院確認本票債權不存在，無法繳納千分之一的裁判費，證明本票造假，後因「債權不存在之訴」敗訴，王仁傑拍賣父親名下房產，詐得428萬元。

檢方從對話紀錄發現，就海基會林姓職員也無辜遭殃，僅因辦理文書驗證不順王仁傑的意思，故意提出行政訴訟，取得林的身分證字號、出生年月後，就偽造林男簽發本票1000萬，並告訴孫「他媽他一輩子也別想翻翻，這種基掰人，對不對，他開出來，後面過了二手、三手的人去執行又好了，我整他容易，他整不了我」，並以此為樂。

檢察官抨擊，王仁傑、張杰、胡惠蘭為了一己私利，任意製作極高金額的假本票，以「大富翁式」隨即開票，利用本票裁定形式審查制度的漏洞，創造虛偽債權，行為惡劣，不言可喻，只要遇到公務員不順他意，就以陳情、書狀污辱，還預謀偽造本票、印鑑，浪費行政、司法機關無數人員寶貴時間，而王父、繼母數年來，日夜纏訟耗費晚年時間，建請法院從重量刑。