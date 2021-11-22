網路媒體今公布2024總統大選最新民調，若新北市長侯友宜對上副總統賴清德，兩人支持度旗鼓相當，但若台北市長柯文哲參戰，則賴清德勝出。對此，資深媒體人韋安則表示，最令人意外的是，從這份民調超叉分析，候友宜竟最受年輕人歡迎，這可能跟侯肯做事贏得年輕人信任有關。

據《ETtoday新聞雲》今（22日）公布的最新民調顯示，若2024總統選戰，藍綠由侯友宜與賴清德兩人對決，侯支持度為41.8%，賴支持度為38.6%，侯領先賴3.2%；若民眾黨主席柯文哲加入戰局，柯將瓜分侯、賴兩人的原先支持者，成為賴清德35.5%，侯友宜30.3%，柯文哲21.0%。

對此，韋安也隨即在臉書發文表示，從這份民調的交叉比對數據，「最令人意外的一點，幾個人當中侯友宜的年紀最大，卻最受年輕人支持」。針對這個現象，韋安三點分析，首先，年輕選票是關鍵，而國民黨較難吸引年輕人支持，但侯賴對決說明年輕人不支持國民黨，但會支持侯友宜。

韋安指出，其次，若侯、賴、柯「三腳督」，侯的支持度從41.8%，變成30.3%，少了10.5%；賴清德從38.6%，變成35.5%，少了3.1%；柯文哲支持者以年輕人居多，從侯、賴在柯參選後受到的影響來看，侯友宜比賴清德更受年輕人喜愛；最後，這份民調用「手機簡訊」進行，以年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象，按手機使用習慣，抽樣調查對象比例上，也一定年輕人佔絕大多數。

韋安認為，其實，侯友宜受年輕人歡迎，也沒什麼好驚訝的，一是侯肯做事；二是侯值得年輕人信任（信任指數在7成以上）。對藍綠政治人物，都無法接受的年輕人，自然把侯當成第一選擇。

針對這份民調結果，侯友宜今上午出席新北歡樂耶誕城開箱記者會表示，他現在就是新北市市長，市長最重要的工作就是把市政做好。

不過，這篇貼文在臉書貼出不久，旋即被刪除。