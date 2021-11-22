有網友在網路上發文表示，自已牽線廠商舉報公司同事收取不當利益，事後被小主管私下約見面聊聊，因此上網尋求網友們意見，應該不讓步還是給小主管面子？文章一出引起熱烈討論，許多人認為，原Po身分曝光就代表騎虎難下，要做好離開公司的準備，「工作不保了，共犯結構，被搓湯圓的是你。」

該名網友在PTT論壇上表示，有下屬被廠商舉報收取不當利益，剛好被檢舉的人是小主管重點提拔的對象，「大主管因此要求小主管自己處理，事情鬧大可能會連坐處理，剛好我就是那個牽線幫廠商告發的人，明天小主管想私下找我搓湯圓，各位會不讓步還是給小主管面子呢？」

文章一出引起熱烈討論，不少人卻認為原Po太天真，並點出大主管會希望小主管處理好，就是想搓湯圓，到最後爆料者可能被迫離職，「公司不喜歡爆料者，不是你自己走就是被開除，沒戲了」、「可憐，你被大主管當槍使了」、「已經沒有回頭路了，不是你死就是我亡，錄音檔先準備好」、「你已經被知道了，就沒必要留了，開大後快閃」、「湯圓搓完就換你走了，保重」、「感覺大主管也是共犯結構，沒解了。」

此外，有過來人表示，在職場要看清楚事情真相，「聽過老闆的親戚在公司亂搞，檢舉者跟老闆檢舉最後也是離職，老闆只是用他來警告親戚別太離譜。」網友紛紛留言表示，「104準備好，騎虎何必下呢？都告發褲子都脫了」、「搓完你遲早還是要走的，現在不連坐拉墊背到時就別鬧。」