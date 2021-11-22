台股加權指數今（22）日在平盤上下震盪，力守17800點，櫃買指數則是紅通通，指數續創14來新高，櫃買指數大漲逾1.5％，成交值估計約有千億元，約是上市約3000億元的三分之一，資金明顯「愛小不愛大」，上櫃約有23檔衝上漲停、大幅超過上市的12檔漲停。
與上櫃相關的指數都呈現大漲，其中以特選上櫃ESG成長報酬指數漲勢最凌厲，大漲超過3％，特選上櫃ESG電子菁英報酬指數也約上漲3％，富櫃50指數上漲超過1.8％，富櫃200執酬指數也上漲逾1.7％。
台股加權指數今（22）日在平盤上下震盪，力守17800點，櫃買指數則是紅通通，指數續創14來新高，櫃買指數大漲逾1.5％，成交值估計約有千億元，約是上市約3000億元的三分之一，資金明顯「愛小不愛大」，上櫃約有23檔衝上漲停、大幅超過上市的12檔漲停。
與上櫃相關的指數都呈現大漲，其中以特選上櫃ESG成長報酬指數漲勢最凌厲，大漲超過3％，特選上櫃ESG電子菁英報酬指數也約上漲3％，富櫃50指數上漲超過1.8％，富櫃200執酬指數也上漲逾1.7％。
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