廢棄家電重生！新北市環保局與宜鼎國際教育基金會合作辦理「手理創價-家電再生營」，將家戶不要的廢棄電風扇、吹風機及電鍋等家電，透過營隊活動方式培訓高中生家電再生的保養與維修技術，營隊也邀請罕見疾病學童一同參與學習，由培訓的學生分享修繕技巧，不僅重新賦予家電全新的生命，更具教育意義。

新北市環保局說明，很多家戶不要的廢棄家電中，有許多僅是部分零件或電路損壞，只要稍作維修，就可以讓損壞的家電重獲新生，環保局與宜鼎國際教育基金會合作，媒合新北市樟樹國際實創高級中學學生，舉辦三場家電再生營，修繕由新北環保局募集的廢棄家電，包括148個電風扇、62個吹風機及69個電鍋。

營隊邀請社區大學教授家電再生的老師，以及從事家電維修服務的台科大社團學生擔任老師，讓高中生體驗學習家電修繕技術，延續家電壽命。

環保局表示，這些經巧手修繕後的二手家電，部分提供參與體驗的罕見疾病學童外，其餘將透過今年「新北市耶誕環保挖寶趣-跳蚤市場」活動作為二手物資義賣，而義賣所得將全數捐給新北市愛心大平台專戶，幫助需要幫助的人。

環保局說，新北已連續第7年辦理跳蚤市場義賣活動，今年12月25日在新北市政府市民廣場辦理，屆時跳蚤市場特色攤位物資將首次義賣高中職學生修繕與整理的二手家電，同時培育青年學子學習回饋社會觀念，也讓這場義賣更別具意義。