超商店員因規勸戴口罩導致傷亡事件頻傳。有網友發文表示，過去到超商消費，店員都會要求民眾，須出示實聯制畫面才可進行結帳，但現在疫情趨緩，店員幾乎睜隻眼閉隻眼，讓他感嘆實聯制是否完全沒有用，不少網友則表示，「不是沒人想管，是沒人敢」。

一網友在PTT的八卦板上發文表示，過去疫情嚴峻，只要進出各場所都須實施實聯制，並配合量額溫及酒精消毒，特別是到超商和各大賣場，店員都會要求出示實聯制畫面，若不配合就不准結帳。

隨著疫情趨緩，該網友發現最近去很多間店消費，店員幾乎睜隻眼閉隻眼，讓他懷疑詢問，「是不是大家已經發現，那個QR CODE完全沒有用?」不少網友深有同感，「超商好像真的沒什麼管」、「現在根本就是做樣子，也沒看號碼」、「檯子都收起來了，剩下少數幾家會認真看」、「現在只剩百貨公司、銀行才有在控」、「某些小吃店門口也會擋」。

除此之外，也有不少網友指出，可能是因為太多傷亡事件頻傳，大家多少都會擔心遇上麻煩，「不是沒人想管，是沒人敢」、「管了被殺誰負責」、「被打又被砍的，沒必要拿命打工」、「損人不利己，遇到神經病更倒楣」。