台電核發處長許永輝昨(21)日接受媒體專訪指出，核四因為各種技術性原因導致試運轉測試長達7年仍難過關，直言核四不安全，不應該重啟。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，核四試運轉測試早已完成，也都經過安檢小組再驗證通過，「想問許永輝，到底是在2014年說謊，還是在2021年說謊？

許永輝在接受媒體專訪時指出，核四因為缺乏整合經驗，在設計、施工與系統間的扞格出現衝突，結果試運轉測試至今已有7年，卻仍難以過關，因此核四不安全，不應該重啟。」這是許永輝在公投意見說明會後，再度出面指陳核四仍有問題未解決。

葉宗洸指出，事實上，7年前的核四「安檢再驗證工作」是由安檢小組平行驗證許永輝負責的「試運轉測試」工作，2014年7月試運轉測試與安檢工作順利完成後，許永輝在經濟部召開的「試運轉測試及安檢完成」記者會上進行報告此項工作成果。

回顧安檢期間，安檢小組陸續完成了核四126個系統的再驗證，試運轉測試小組再把試運轉測試報告提送原能會。封存之前，原能會還有32報告未審閱完畢，封存之後也停止了所有審查，所以現況是原能會未完成審查，不是審查沒過。

葉宗洸指出，自己就是「核四安檢專家監督小組」委員之一，從台電的報告得知，試運轉測試已完成，並且瞭解試運轉測試的各項測試結果都經過安檢小組再驗證通過。旅美專業工程師蔡維綱當年也是安檢監督小組成員，他在接受專訪時，也證實當年試運轉測試已經通過完成。

葉宗洸說，甚至2015年6月針對環團質疑，台電新聞稿強調「台電澄清核四廠1號機已於去(103)年7月完成全部126個系統的試運轉測試及安檢工作，確認其符合國際安全標準。」種種事證被揭露後，許永輝在媒體專訪時仍然堅持核四尚有很多問題未解決，試運轉測試未完成，很想問許永輝，到底是在2014年說謊，還是在2021年說謊？