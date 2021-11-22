花蓮陽光電城自2009年啟用即閒置10多年，淪為蚊子館，花蓮縣政府前年或經費挹注，將改造成原住民文創旗艦館，推廣原住民文化，預計明年8月完工。（羅亦晽攝）

花蓮陽光電城轉型成原住民文創旗艦館，推廣原住民文化，無黨籍縣議員哈尼·噶照今質詢時，建議縣府以「原住民流行音樂基地」為主軸，帶動館內其他文創商品主流化，讓其成為觀光及樂迷朝聖的聖地。（羅亦晽攝）

花蓮陽光電城自2009年啟用即閒置10多年，淪為蚊子館，花蓮縣政府將轉型成原住民文創旗艦館，推廣原住民文化，不過無黨籍縣議員哈尼·噶照認為，該處適合嘗試實驗性質的文創產業推展，建議縣府以「原住民流行音樂基地」為主軸，成為觀光及樂迷朝聖的聖地。

位在東大門夜市旁的陽光電城，閒置多年，縣府前年提轉型計畫為原住民文創旗艦館，獲得花東基金補助、總經費4500萬元，日前動工，預計明年8月完工，屆時將作為原住民文創聚落，提供實體展銷平台、表演藝術及特色餐飲空間，讓遊客能一次得到五官的享受。

無黨籍縣議員哈尼·噶照是鹹豬肉Kasiraw樂團團長，長期關心原民音樂發展，今在縣議會定期大會總質詢肯定縣府將陽光電城轉型為原住民文創產業旗艦館，強調自己會「拉長脖子，以便引頸期盼」。不過他認為，文創聚落需要一個重要引擎來帶動，而非平均分配空間使用，進而變成攤位，建議縣府朝實驗性質的文創產業推展，以原住民流行音樂基地為主軸，帶動館內其他文創商品主流化，並設計音樂人回饋方案，讓花蓮成為觀光及樂迷朝聖的音樂聖地。

他也以台北流行音樂中心為例，利用環形空間，結合藝術、商業、市集與演出活動，提供流行音樂產業工作者與民眾共同使用的空間，喊話縣府組織北流考察團，且團員必須包含音樂人、文創產業工作者等，以音樂與文創發展方向朝原住民流行音樂努力，打造太平洋左岸的音樂重鎮。

縣長徐榛蔚答詢時，毫不猶豫地答應組北流考察團一事，她坦言，縣府每年都很努力在推廣原住民音樂，每年的原住民聯合豐年節均使用部落音樂，結合古調作為豐年節主題曲，希望音樂能藉以不斷傳唱，同時也能激勵部落不斷創作。

徐接著說，展演平台部分，夏戀嘉年華第二屆太平洋新秀爭霸戰公開選才甫結束，吸引許多外地遊子返鄉展現自我，每組團隊實力堅強，十分優質，未來大型活動時也會優先考慮邀請他們回來表演，相信這股力量能像漣漪一樣不斷散播出去。