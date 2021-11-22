百萬網紅「亞歷媽」王君萍與法國老公，育有一雙混血兄弟亞歷山大、安德里，一家人定居在法國，亞歷媽經常透過社群分享生活點滴，可愛的孩子以及獨特的異國生活，讓她坐擁大票粉絲，但她日前po文，透露人生首次跟老公要求了「媽媽假」，家人很樂意，反倒是有很多女性網友看不慣，傳私訊批評砲轟，讓亞歷媽錯愕，心酸吐露小孩也不是她一個人的，「難道想要短暫放假是很不應該的事情嗎？」，引發超過3萬網友共鳴。

亞歷媽日前PO文，分享身為全職媽媽的她，第一次跟老公要求了媽媽假，她開心度過久違的一人時光，沒想到事情曝光後，收到很多女性網友私訊批評，「妳都當媽媽了還整天想出去玩喔？」、「妳怎麼忍心丟下兩個小孩啊？？」、「妳老公看妳這樣跑出去都不會生氣？」、「妳真的應該好好的感謝妳老公，幫妳照顧孩子」。

亞歷媽表示，也有人對她說，孩子的成長只有一次，要跟他們黏在一起只有這段時間，怎麼捨得拋家棄子自己去開心？她坦言收到這些私訊的當下，錯愕大過於生氣，並再度驗證「女生對女生真的非常嚴格」，但最大的感受，是覺得心疼，「我覺得這些女生會這樣問我，代表他們一定也是用同樣標準要求自己」。

但亞歷媽覺得，孩子不是她自己的，家也不是只有她在住跟使用，難道不該共同分擔？而她作為全職媽媽，這十幾年照顧孩子與家庭都是親力親為，如今孩子大一點了，她才意識到自己很久沒放假，「難道想要短暫放假是很不應該的事情嗎？」，相較之下她老公還比較常有個人空間，去爬山、路跑或跟朋友相約騎越野摩托車，「這些行程短則幾小時，長則兩天一夜，我都沒有半句抱怨跟干涉過」。

亞歷媽對照顧孩子的責任有自覺，但也覺得女生該懂得心疼自己，並需要適度依賴身邊的人，為自己留一些休息空間，而之所以敢把孩子交給老公，是因為他是孩子的爸，「讓他也有跟孩子單獨相處的時光，也讓他從中體會我平時都在做什麼」，亞歷媽強調別再將傳統框架框住自己，也別框住他人，「不管身份是媽媽、是女兒、是太太都無所謂，我們終究還是要回歸到“自己”」。