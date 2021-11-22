四大公投案將於12月18日舉行投票，各政黨卯足全力表明立場。對於有人詢問，如何說服朋友投下同意票，國民黨副發言人楊植斗表示，衛福部長陳時中護航高端疫苗時曾說「世界不是只有美國」，現在這句「幹話」可以拿來堵住民進黨支持者的嘴。

楊植斗今（22）日在臉書表示，有人問他，如何說服朋友投下同意票？尤其民進黨在萊豬這題說與國際接軌，吸引不少希望讓世界看見台灣的選民。

而答案其實很簡單，楊植斗說，想和國際接軌，台灣可以有更聰明的作法。他並舉例，今年3月，歐盟科學專家機構報告認定，核能因不排碳，屬於綠能的一種，符合永續投資標準；今年8月，聯合國歐洲經濟委員會也呼籲，不用核能的話2050年將無法達到碳中和；而歐盟更是堅守食安底線，反對萊豬進口。

楊植斗提到，陳時中為高端辯護時，講了一句幹話叫「世界不是只有美國」，現在可以拿來堵住民進黨支持者的嘴，因世界當然不只有美國，但想和國際接軌，台灣何必反歐盟？他也呼籲，支持核電、反對萊豬，投下同意票，我們才能與世界真正接軌。