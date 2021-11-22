知名女企業家，有「最強媳婦」之稱的大同公司前榮譽董事長林郭文艷，約半年前慘遭「假檢警」老哏話術詐騙，臨櫃匯款6次，被騙走532萬元。她起初深信不疑，最後愈想愈不對勁，才打165反詐騙專線求證，並由匯款所在地轄區北市警中山分局受理偵辦中。

值得一提的是，因詐騙猖獗，銀行員對於大筆提、匯款都會仔細觀察並關心提問，由於林郭文艷6度臨櫃匯款的銀行，就是大同公司旁，她經常往來的元大銀行圓山分行，且該帳戶常有大筆資金出入紀錄，銀行員雖依規定關懷、詢問匯款用途，但因行員都認得林郭文艷也知道她曾是大同董事長兼總經理，對她匯出大筆資金都沒太多懷疑。

據了解，林郭文艷今年4月下旬開始接到詐騙電話，歹徒誆稱是台北地檢署、高雄市刑大公務員，指控她涉嫌洗錢案，要求匯保證金協助調查，林郭文艷前後6次，親自到銀行匯款36萬元至212萬元不等，共約532萬元，因遲遲等不到對方依約退款，始知受騙。

據了解，林郭文艷是在家中市話接到沒顯示號碼的詐騙電話，對方假冒地檢署事務官身分，誆稱她涉嫌洗錢。由於她在大同公司董座、總經理任內曾有些官司，讓她懷疑是否又有其他案件纏身。加上數日後，詐騙集團又來電，這次指出林郭文艷涉嫌洗錢的銀行帳戶，就是她平日往來的銀行，更讓她焦躁不安。

她嚇得趕緊否認，為自證清白，依指示匯款保證金，被騙走532萬。警方獲報已製作筆錄，將她匯款相關帳戶列警示，但遭詐金額已被提領一空，刻深入追查幕後詐騙集團。