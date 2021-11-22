台股上周再漲1.71％，外資也連續第三周買超台股，原本賣超的面板股反手作多，群創(3481)、友達(2409)為上周外資買超第二、三大個股。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超307.77億元，累計今年年初至11月19日止，外資賣超降為4794.77億元。
外資總持有股票市值為24兆544.79億元新台幣，占全體上市股票市值的43.93％，較11月12日的23兆5055.88億元新台幣，增加5488.91億元。
在個股買賣超部分，大同(2371)上周位居外資買超第一位，張數為140170張，之前賣超的面板股轉為買超，群創及友達分別買超133081張及83092張，居台股外資買超第二、三大。
賣超部分，中鋼(2002)居上周外資賣超第一，張數為80911張，仁寶(2324)居次，賣超張數為48238張，臺企銀(2834)賣超31958張排第三。
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