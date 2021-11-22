左起：國民黨立委溫玉霞、費鴻泰、陳以信。（國民黨團提供）

僑務委員會20日與台商總會長舉行視訊會議，討論對台美經貿關係及台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的議題，僑務委員長童振源卻在會議結束後於臉書PO出多張，跟10多位台商總會長的視訊截圖，文章標題直接寫，世界台商憂心不准萊豬進口，將衝擊臺美經貿關係跟阻礙台灣參與CPTPP。國民黨立委今開記者會批評濫用行政資源，把視訊會議變成挺萊豬大會。

國民黨團給予最嚴厲的譴責，要求童振源必須對全世界台商道歉，外交及國防委員會將在下周排定就4大公投議題，邀集外交部、國防部、僑委會、退輔會針對行政不中立事項進行專案報告，屆時要求童振源說清楚、講明白。

國民黨團總召費鴻泰表示，童振源上周邀集相關世界台商總會相關各地區會長們，以視訊討論中華民國加入CPTPP相關議題。在視訊會議中，應該是要討論如何幫助中華民國加入CPTTP，結果童振源竟然將議題導向「反萊豬公投」，離譜至極。

費鴻泰指出，童振源在2012年政大國家發展所擔任特聘教授時曾說過：「開放瘦肉精美牛與經貿自由化，『兩者沒有直接關係』；這只是台美雙方眾多貿易往來的一小部分，即使我們開放進口，也不代表台灣經貿比較自由化，像歐盟等國家也沒有開放，難道歐盟就沒有融入全球經貿自由化？」

費鴻泰認為，國人對萊豬有疑慮發動公投，政府無論如何都必須維持、嚴守行政中立原則，世界台商總會是一個超越黨派、獨立自主的民間團體，蔡政府藉機「設計」台商總會，讓僑務委員介入會議，讓當天參與會議的各地區台商們感到相當憤怒。

曾經擔任第11屆世界台商總會長的國民黨立委溫玉霞表示，僑委會基於政治需要故意將台商總會引導風向，讓外界誤以為台商總會贊成萊豬進口。

溫玉霞還原20日當天視訊會議過程，僑委會在視訊會議議題是「如何幫助政府加入CPTTP」，但萬萬沒想到，僑委會帶風向變成「台商擔心如果公投通過，將會對台美貿易產生重大影響」，根本就超出視訊會議原本議題範圍。

溫玉霞強調，台商總會不是僑委會的附庸、更不是附隨組織，蔡政府為了反公投，不擇手段用在台商頭上，將世界各地台商推到風頭上、火山口，讓世界各地台商氣到炸鍋。

溫玉霞指出，對於僑委會的作法，世界各地區台商紛紛發表聲明澄清，台商不願意涉入、介入政治議題，僑委會的作法已經違反台商總會設立的宗旨，僑務委員會應該保持行政中立，不要誤導國人，傷害台商總會的和諧。

國民黨立委陳以信表示，蔡政府各機關數度發生類似行政不中立的事情，運用公家資源進行公投宣傳，外交及國防委員會將在下周排定就4大公投邀集外交部、國防部、僑委會、退輔會針對行政不中立事項進行專案報告。

第18屆世界台商總會總會長黃正勝表示，僑委會不務正業選在公投前一個月，召開視訊會議宣揚萊豬進口，台商總會一向不談論政治問題，現任總會長王德發表不當言論，破壞世界台商總會團結、和諧的優良傳統，強烈譴責僑委會不務正業、建請立委必須追究童振源行政不中立的相關責任，對於王德的不當言論，必須向所有台商會員公開道歉。

第15屆世界台商總會總會長劉雙全表示，聽到童振源在台商總會視訊會議談論公投萊豬進口議題，第一時間感到相當震驚、痛恨，世界台商總會成立28年來，從來不涉入政治議題的精神就這樣被破壞，必須追究相關人士的責任，並且斷絕未來再度發生相關情事。