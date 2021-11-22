嘉義市購物節活動開跑至今發票登錄金額累計已突破5千萬元，發票筆數逾6萬筆，本月底可望破億元，嘉義市政府為刺激買氣，將價值269萬的VOLVO汽車即日起在市政府廣場前展示，市長黃敏惠鼓勵民眾多消費、拿發票來登錄抽豪車。

嘉市府建設處表示，今年嘉義市購物節特約店家有在地小吃、夜市、伴手禮及量販百貨，還有統一超商（7-11）嘉義市所有門市，提升嘉義市買氣強強滾，只要消費並登錄發票就能抽大獎。

另外，嘉義市與特約旅宿推出「入住就送600元嘉遊金」，可立即折抵300元房價，還可於特約商店使用300元購物嘉遊金，還有「嘉倍券」也可到所有特約店家使用。

此外，嘉購節積分2萬、10萬、25萬得獎者皆已出爐，活動截止前，累計積分最高者，可獲得價值13萬元LV精品包。

嘉市府建設處表示，為推動電子支付，加碼電子支付專屬獎，如紙本發票登錄抽獎次數已達上限者，可以改用LinePay、台灣Pay消費，有機會抽中最新的iPhone13 pro。