台南市議會國民黨林美燕、民進黨鄭佳欣及時代力量林易瑩等3位女性議員，22日首度以跨黨派聯合市政總質詢的方式，共同關切「月經貧窮」議題，要求市長黃偉哲在校園內廣設免費自動販賣機，提供弱勢家庭的國小、國中女性同學免費衛生棉。市長黃偉哲答詢時，承諾明年將動用第二預備金、後年起編列預算執行此項計畫。

率先在南市議會議事廳拋出此一議題的林美燕表示，「月經貧窮」議題已經逐漸受到大眾關注，市府雖於今年8月結合康那香企業、全球小紅帽協會宣布推動「登月計畫」，但目前僅使用民間捐贈執行，後續並未編列預算，希望有延續性的政策，不能只是宣示性活動。

林美燕還提及「540」手勢說，當手掌張開、收起大拇指、4指握拳抓住拇指時，即代表「遭到暴力、需要幫助」等無聲求助的暗號；這是由加拿大婦女基金會所提出，但目前在台灣並無相關宣導，建議市府加強推廣，讓任何人遇到危險時，都能使用這個單手即可完成的手勢向外界求救。

鄭佳欣則詢問黃偉哲初步試辦「登月計畫」 3個月的成效，也提及台北市編列預算無限量供應免費衛生棉給國中女師生，以及花蓮推出衛生棉物資包，讓弱勢家庭女性，像是女性街友、社會局服務中的受暴婦女、監護女性兒少、偏鄉女學生等有需要的女性申請索取，建議市府也編列預算提供免費衛生棉，給9至14歲的女孩作為類似芬蘭媽媽盒的「初經寶盒」。

鄭佳欣還強調要讓「那個來」不再是不能說的祕密，除了終結月經貧窮之外，更要破除月經汙名，建議教育局透過專業心理輔導老師，除了與女同學分享及輔導初經來潮如何正確使用衛生棉，並執行月經生理教育，讓孩子清楚知道生理變化、生理用品選擇之外，也要讓男同學懂得女性生理期的不適與不便，超前部署讓孩子都能以健康且正向的心態，學習到正確的性平知識。

林易瑩指出，提案內容是要求市府於校園內廣設免費自動販賣機，提供弱勢家庭的國小、國中女同學免費衛生棉；但提案通過只是終結月經貧窮的第一步，市府還應該考慮更周全的細節，達到更顯著的效果。

林易瑩表示，針對女性生理用品的形式，還能進行更深入的討論。衛生棉相比其他生理用品，雖是較為平價的選擇，但在經期間使用衛生棉時，女性進行各項活動及運動，常因此感受到不適，包括衛生棉的強烈存在感，甚至是衛生棉外露、經血外漏等問題，往往都會對運動當下造成影響；如果能讓女性運動員在平時訓練與比賽上，使用衛生棉條或月亮杯等不同形式的生理用品，一定能讓女性運動員的訓練效益及表現更為突出。

3位女議員都對市府擬定的登月計畫給予肯定，並認為這是市府在性別平權方向更進一步的表現，但也強調市府應該參考其他縣市的做法，進一步擬定相關長期的預算編列計畫，如此才不會讓美意曇花一現。