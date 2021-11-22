超商店員勸顧客戴口罩，卻遭暴力相向，不僅女店員眼部重創，甚至有人因此喪命。萊爾富今開第一槍，「即日起不再規勸民眾戴口罩」；PTT流傳一則7-11內部信，大夜班不再宣導與提醒；全聯也表示，以不與顧客發生肢體衝突為原則，避免憾事再度發生。

超商24小時營業，時時刻刻接待不知道從哪來的客人，除了女店員勸戴口罩遭挖眼，更有男店員因此和顧客起衝突，不幸命喪刀下。

萊爾富強調，店內、店外均已張貼防疫相關提醒，達到告知責任，「即日起，對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒」。

網友今分享，7-11提醒大夜班，不再強制宣導或提醒戴口罩。（翻攝網路）

統一超商回覆，全力配合警方調查、嚴厲譴責暴力行為，內部有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，店員以保護自身安全為優先。對於網路流傳的內部信，超商公關人員未否認。

全聯表示，各門市於入口處都有張貼公告，呼籲顧客配合政府防疫措施，要是有沒戴口罩的人進店，門市一律採勸導，「不與顧客發生肢體衝突為原則」，民眾應保護自己也保護他人。