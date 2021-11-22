警方獲報將陳男當場逮捕，依傷害罪、公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（呂妍庭翻攝）

警方逮捕陳嫌後，查扣涉案BB槍、長柄刀，依違反刑法傷害罪及公共危險罪法辦。（朴子分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方逮捕陳嫌後，查扣涉案BB槍、長柄刀，依違反刑法傷害罪及公共危險罪法辦。（朴子分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣陳姓男子酒後開車到漁港巡視漁船，不慎輾壓到曾姓釣客的釣具，兩人一言不合起口角，陳男竟從車上拿出BB槍，先持空槍射擊，再以槍柄往釣客頭部敲擊，推擠過程中陳男還不慎落海，沒想到上岸後怒氣未消，又從車後座拿出長柄刀劃傷曾姓釣客手指，警方獲報將陳男當場逮捕，依傷害罪、公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局指出，昨晚間8點50分獲報，指曾姓釣客在東石鄉塭港村塭港海巡安檢所旁海堤釣魚時，所使用的釣具遭陳姓嫌犯所駕駛自小客車不慎輾壓，事發後兩人產生口角、發生肢體衝突，導致曾姓被害人受傷。

警方獲報出動快打部隊到場，調查得知陳嫌酒後要至漁港巡視漁船，車輪不慎壓毀曾姓釣客釣具，雙方發生衝突，陳嫌不但拿BB槍以槍柄敲擊被害人頭部，落海上岸後，又從車子拿出一把長柄刀劃傷被害人手指，所幸被害人送醫包紮治療無大礙，警方逮捕陳嫌後，查扣涉案BB槍、長柄刀，依違反刑法傷害罪及公共危險罪法辦。