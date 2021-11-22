台中市政府辦理太平坪林地區擴大都市計畫。市議員張玉嬿等今日質詢說，該區農地價格三級跳，從一坪3萬元漲到8萬8，地方傳言建地大縮水、農地變不見，要求召開說明會釋疑保障民眾權益；都發局長黃文彬指出，非都農地初步規劃區段徵收開發，合理分配土地。

張玉嬿表示，她去年質詢坪林擴大都計，要求增設產業用地及公共設施後，該區農地價格暴漲，不到一個月，「沒腳路」的農地一坪從3萬漲到5萬，最新成交價格8萬8一坪，鄰路的農地一坪喊到10萬元，地價一年三級跳。投資客買賣熱絡，地方傳言甚多，甚至謠傳建地大縮水、農地變不見。

張玉嬿指出，事實上扣除台中國軍總醫院等住商密集區，可供開發的農地面積並不大，要求市府無論採用何種方式開發，務必保障非都建地地主權益、保留適當農業區。

張玉嬿、謝志忠、黃守達、王立任、張耀中說，坪林有密集的農地工廠，他們的用地需求也應一併考量，而軍方龐大的營區土地更應該要納入都計規畫，讓都市發展能「適地適用」，建議市府早日召開地方說明會，消除民眾疑慮。

黃文彬表示，坪林都計法定程序預估4至5年，面積約300公頃，希望滿足既有產業生產力、強化地方交通路網，大面積的非都農地初步規劃採取區段徵收方式開發，但詳細內容或方式仍有待和地政局協商，一定會合理分配土地。

太平地區細部計畫第一次通盤討預定年底公開展覽，張玉嬿要求，市民大道南段延伸1.9公里務必規畫，同時也應在南太平增加公園、停車場。黃文彬強調，市民大道南段已參酎地方意見修正，另規畫增設綠地公園7處、0.74公頃，新設停車場1處、0.28公頃。