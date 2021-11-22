桃園第三消防大隊22日在蘆竹南崁公有零售市場消防演練。(第三大隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園第三消防大隊22日在蘆竹南崁公有零售市場消防演練。(第三大隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園第三消防大隊22日在蘆竹南崁公有零售市場消防演練。(第三大隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園第三消防大隊22日在蘆竹南崁公有零售市場消防演練。(第三大隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園消防馬不停蹄練習大規模搶救演練，其中蘆竹南崁公有零售市場已逾26年，民眾和商家林立，第三消防大隊22日特別模擬失火應變，不但出動雲梯車高空救援，也教導自衛消防編組，訓練大量傷患救災機制，希望強化災變時應變默契，達到「自助、公助」。

消防局第三大隊長殷明坤表示，複合式建築火災搶救困難度高，往往因用途複雜，加上若無設立管委會，建築內部各商家、公司等使用單位難以組成自衛消防編組，希望透過擇地辦理大規模搶救演練，提升火災初期應變能力，將傷害降到最低。

第三大隊特別擇定「南崁公有零售市場」演練，該老舊建築物已達26年，現供商家、辦公及里民活動中心使用，是當地民眾重要的民生集會場所，特別透過演練，結合機關、商家、里民及消防單位，提升整體火災應變能力。

演練項目包含自衛消防編組演練、雲梯車高空救援、低樓層架梯救援、入室人命救助及大量傷患等情境，在蘆竹區公所、環境稽查大隊蘆竹區中隊、蘆竹家扶中心、南崁派出所、南崁里長辦公室及各里民的全力協助及熱情參與下，順利完成演練。

殷明坤說，演練特別邀請各單位共同參與，希望藉以建立災時應變默契，強化複合建築「自助、公助」整體防災能量。