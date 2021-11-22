感測元件大廠光磊（2340）第四季受到大陸限電影響，本季營收動能趨緩，但今年營收仍將攀高；因市場傳將進入化合物半導體領域，持續激勵股價大漲逾7%並突破60元。

感測元件大廠改名為台亞半導體的光磊，市場傳將進入化合物半導體領域，針對此，發言人戴菁甫表示，台亞未來不論是在先進的感測半導體技術、高端技術人才交流、客戶引薦合作，甚至拓展市場與業務上，都與日亞化學將更緊密合作，但對於特定的技術與產品布局事涉公司機密，無法多作說明。

目前第三代半導體技術國際領先廠商包括日亞化學、CREE（科銳），其中CREE已更名為 Wolfspeed Inc.，並改以「WOLF」代號在紐約證券交易所掛牌交易。這也引起市場中紛傳，同樣進行改名的台亞半導體(原名:光磊科技)將從日亞化學引進化合物半導體新技術的消息。

光磊今年10月營收5億元，年增2%，但月減約19.3%，推估第四季可能低於上季。全年營收仍有機會超過60億元、為近7年新高，每股盈餘也可望創下近10多年新高。

光磊第三季業績明顯回溫，單季營收18.09億元、季增30.75%、年增8.64%，毛利率上揚至34.05%，年增4.28個百分點；歸屬於母公司業主淨利2.46億元，年增19.79%，每股淨利0.62元，優於去年同期之0.55元，比第二季的低點0.49元也成長。前三季淨利6.74億元，年增近7成，達69.75%，每股淨利1.78元，創逾十年同期新高。

光磊10月營收為5億元，月減19.38%，仍年增2.02%，前10月營收52.76億元，年增12.33%。

針對短期營運，公司表示，目前市場中終端客戶在因應中國電子組裝廠大幅度限電的情況持續惡化，發生不利於出貨且延遲交貨的狀況。