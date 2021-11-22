東京奧運拿下羽球女單銀牌後，世界球后戴資穎一直在台灣調整備戰，之前歐洲連番賽事及目前印尼賽事都暫未復出賽場，「穎迷粉」想看小戴出賽，最快可能是12月在西班牙進行的世錦賽，這次預計行囊還會多了一只和雞精品牌聯名的行李箱，要讓大家看到小戴的奮戰精神。

近日戴資穎的社群媒體放上練習影片，宣告自己即將重返賽場，收到行李箱後她也迫不及待和球迷分享，她的金牌團隊包括教練賴建誠等人也一起收到這份禮物，一行人站在一起頗有氣勢，也展現小戴這次出征想帶回好成績的決心。

戴資穎目前計畫12月5日出發，為了突破自我，努力勤練，熬雞精品牌娘家將戴資穎千錘百鍊，總是全力以赴的精神延續，推出「娘家熬雞精58入Ｘ小戴聯名行李箱20吋組」，有58袋隔水加熱就能飲用的雞精滋補元氣，行李箱則可裝上自己的行囊和夢想，跟著小袋一起出發，箱面以簡約質感鏡面黑為基調，運用燙金細線勾勒Q版小戴，並搭配「BELIEVE IN YOUR POWER」字樣，呼應著小戴儘管歷經千錘百鍊，總是相信自己全力以赴的精神。

小戴與團隊展示新行李箱。（戴萌國際有限公司提供）