大S（徐熙媛）與汪小菲的10年婚姻走到盡頭，雙方稍早透過律師發共同聲明，證實兩人決定和平解除婚姻關係，並已辦好手續，大S和汪小菲未來將共同撫養一對子女，其實，「大汪」夫妻今年3月才迎接結婚10周年，汪小菲還寵妻送鴿子蛋鑽戒，未料，小倆口在6月鬧婚變，過了5個月沉澱後，「大汪」夫妻感情仍回不去，最後走向離婚。

大S與汪小菲當年僅見4次面、交往20天就決定步入禮堂，小倆口在2010年11月登記結婚，並在2011年3月選在三亞舉辦婚禮，「大汪」夫妻接著則在2014年、2016年生下一對子女，湊得「好」字，大S和汪小菲平時也不吝嗇曬恩愛，而今年還是兩人結婚10周年，汪小菲當時寵妻送大S鴿子蛋鑽戒，並在微博寫下：「老婆，小女孩兒，十周年快樂，再過十年希望你還是願意」。

未料，汪小菲6月時卻因在微博發表動兩岸敏感神經的言論，氣得大S單方面宣布離婚，儘管汪小菲隨即發文道歉，但仍讓這段10年婚姻投下震撼彈，從此之後，夫妻雖然看似和好，但兩人在檯面上卻都沒有互動，婚變傳聞越鬧越大，最後夫妻感情仍回不去，雙方在今發聲明證實離婚「汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。」

大S和汪小菲之後將以父母身分相處，兩人也會共同撫養孩子，根據《自由時報》報導，大S被問到恢單心情，大S經紀人則代為表示：「還可以」，並感謝外界關心，至於大S與汪小菲名下數億的家產怎麼分配，對此，大S經紀人則表示，細節要當事人才知道，細節不透露。