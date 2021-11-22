大聯盟面臨停工倒數10天，聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)上周對美媒ESPN表示，停工、罷工是完全不同的狀況，現行勞資協議將於12月1日結束，到時候就會延長勞資談判，技術上來說並不需要真的封館。

曼佛雷德說：「我不相信世界上有任何球迷會把有助於談判進展的季外封館和傷害比賽的勞資糾紛相提並論。大聯盟將會持續提供意見，試圖在截止日找到共識，我們都明白時間是個問題。」如果勞資談判曠日費時就會危害到明年例行賽。「我不認為1994年那樣對大家有何好處，你們去看看其他運動，這個規律是盡量掌握勞資糾紛的時間，讓賽季受到最小的影響，重點就是避免傷害球季。」

1994年大聯盟罷工是史上最嚴重的一次，勞資雙方從1994年8月中對峙到1995年4月初，歷時232日，導致季後賽和世界大賽泡湯，創下北美大型職業聯盟的先例。起因是1993年12月底勞資協議到期，球團老闆在1994年6月向球員工會提出「薪資上限」的計畫，遭到工會領袖費爾(Donald Fehr)堅決抵抗，8月12日開始球員拒絕上場比賽（各隊損失40多場例行賽）。隔年抗爭結束，工會領袖費爾下台，資方撤回薪資上限的提案。

那次的罷工讓美國球迷非常不爽，導致1995年球季的進場觀眾和轉播收視率重挫，結果是北美的大型聯盟至今只有職棒沒有薪資上限（僅設置豪華稅）。