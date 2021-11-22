第58屆金馬獎頒獎典禮將於27日在國父紀念館登場，今宣布再添一位表演嘉賓，許久不見的金曲天后張清芳將現身金馬舞台演唱〈最愛〉，她開心表示：「雖然我不是電影人，但我非常愛電影，距離上一次演唱會到現在已經有6年沒有公開演出，能在金馬獎典禮上為所有電影人演唱，我覺得非常榮耀。」

金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川率先提出想法，把經典電影〈最愛〉同名主題曲送給把電影當作此生摯愛的幕前幕後影人，陳鎮川當時腦中第一時間就浮現張清芳的身影。有「流行樂壇東方不敗」之稱的張清芳極為重視這個邀約，近日前往錄音室練唱，彷彿回到唱片新人的感覺。她為了唱好這首歌，特別請教作曲人李宗盛，他聽完配唱的版本忍不住稱讚：「經歷過豐富人生閱歷的張清芳，現在唱這首歌是最好的狀態！」

第58屆金馬獎頒獎典禮當天網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞。