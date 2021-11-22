女網友在六合夜市花300元體驗「微刺青」，成果讓上千網友噴飯。（圖片來源：臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

近來圖案面積小的「微刺青」相當流行，一名女網友從台北南下高雄玩，在六合夜市看到刺青攤位，心想難得，便花300元做「微刺青」，選擇了卡通美樂蒂和酷企鵝的圖案。豈料成果出來，女網友當場眼神死，男友說是「金童玉女版」，還有超過3000名網友笑到噴飯，直呼：後勁太強！

一名女網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文，一開頭就標註「#六合夜市#300買教訓」，她表示難得到高雄玩，想說來個「微刺青」，看了一眼作品集、跟老闆確認過眼神後，就決定先畫美樂蒂和酷企鵝。

結果朋友買吃的回來，原PO臉超臭只說「還好是畫的」，並立刻問老闆刺青怎樣會掉，老闆表示用熱一點的水會慢慢掉，朋友秒說：「等等燒一桶熱水給他澆下去」。而原PO拍照傳給男友看，男友竟稱是「美樂蒂和酷企鵝的金童玉女版」。

不少網友好奇原PO怎有勇氣畫第2隻圖案，原PO無奈表示「因為我的手還在他那邊」，想說都答應要畫了，只畫一隻也不知道要怎麼算錢，「只好相信老闆，結果⋯」。

超過3000名網友對此文按讚，並紛紛回應：「拍謝，我嘴角失守了」、「對不起..我笑超大聲」、「後勁好強」、「鋼刷預備備」、「老闆是不是外出請隔壁攤幫忙顧」、「應該是老闆去尿尿請隔壁顧一下，結果妳上門……沒辦法……硬畫」、「其實老闆是考慮到版權的問題 所以不能畫得太像 真的是用心良苦」。