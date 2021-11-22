超商店員規勸戴口罩被刺死 指揮中心提「2方案」取代口頭勸導

國內勸導配戴口罩惹禍事件至今累積多起，因疫情考量，中央流行疫情指揮中心至今尚未鬆綁口罩，昨天桃園再度發生因超商員工勸民眾戴口罩而喪命。對此，指揮中心指揮官陳時中今天回應，口罩政策暫時不會改變，提醒相關工作者勸導配戴口罩時，要以自身安全為主要考量。發言人莊人祥則表示，感謝超商店家第一時間防疫貢獻，呼籲可用廣播取代口頭勸導。

針對超商人員刺殺案，莊人祥表示，感謝店家第一線防疫貢獻，呼籲以自身安全為主要考量，以廣播方式取代口頭勸導。

莊人祥表示，指揮中心提供兩個建議，降低店家與民眾衝突風險，第一在門口張貼配戴口罩才能入店的訊息，其次是使用錄音廣播方式勸導。

外界詢問，若沒有打滿兩劑疫苗，指揮中心是否考慮規範制定一些公共場所禁止進入？莊人祥說，進去某些場所是否限制口罩，對於場所工作者可以盡量要求，但對於消費者要限制，需要再深思熟慮。目前針對幾個特殊場所限制，例如醫療機構、長照機構、八大場所等，目前都有限制工作人員與消費者都必須配戴口罩。目前對於餐廳等不會有硬性規定。