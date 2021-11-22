接種高端疫苗民眾要出國須再接種2劑國際認證疫苗，台北市長柯文哲妻子陳佩琪22日表示，疫情爆發時，醫護需要靠混打加強保護力，中央卻說沒有很好的證據，如今高端加打疫苗恐怕連實驗都沒做就說沒問題，她痛批衛福部雙重標準，做事只有民進黨黨意。

高端爭議不斷，陳佩琪今接受「新聞不芹菜」節目專訪指出，本土疫情爆發時，第一線醫護人員盼望能夠AZ疫苗混打莫德納疫苗，可獲得更好的保護力，中央當時卻拿混打沒有很好的證據當藉口，閃躲疫苗不足問題，事實上國際已有許多論文證實效力。

陳佩琪表示，接種高端疫苗的民眾，想要出國還要接種2劑國際認證疫苗，如今高端加打或重打疫苗也沒有醫療實證，僅憑傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員說法就認為沒問題，請衛福部把會議紀錄拿出來，恐怕連實驗都沒有做，她痛批中央雙重標準，疫苗應該以科學為基準而不是依民進黨黨意為依歸。

她說，醫護人員有混打需求，中央若是說疫苗不夠還可接受，但中央竟聲稱國內沒有本土試驗研究資料，但參考國外論文或相關文獻應該也可以。

更令陳佩琪不滿的是，中央沒有給醫生高端加打疫苗準則，還要民眾自行找臨床醫生討論第3、4劑要打什麼疫苗，她認為，醫學上要對民眾有任何處置要有醫學基礎，她嘲諷中央難道要醫生用抽籤的嗎？

此外，陳佩琪質疑，中央購買500萬劑高端，剩350萬劑約30億元打不完將打水漂，若把這30億拿來幫很多中小型醫院或民眾紓困該有多好。