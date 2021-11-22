新竹市再祭抓空汙利器！今年在全市全面升級感測設備，設置300個空氣品質微型感測器，24小時監控空氣品質變化。（陳育賢攝）

新竹市再祭抓空污利器！今年在全市全面升級感測設備，設置300個空氣品質微型感測器，24小時監控空氣品質變化，數據每分鐘即時更新1次。另，民眾只要在愛環境網站輸入自己所地址，就可得知當地1公里內空氣品質即時訊息。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市政府於2018年起與環保署合辦空氣品質感測物聯網布建及維護計畫，2019年完成新竹市全市300台空品微感器布建。

為符合資安規範，更於今年將空品感測器設備汰舊換新，全面更換使用國產化細懸浮微粒（PM2.5）元件微感器，監測項目包括溫度、溼度及細懸浮微粒濃度等，數據每分鐘即時更新1次，內容包括空污資料蒐集分析與空污即時告警，為民眾把關空氣品質，落實全民綠生活。

環保局指出，新竹市目前空氣品質監測數據配合環保署政策，均上傳至環保署平台統一管理，民眾可在環保署空氣網https：／／wot.epa.gov.tw／、愛環境網站https：／／ienv.epa.gov.tw／，查詢即時監測數據，歡迎民眾參考利用。

另，民眾若要在戶外活動，更可透過愛環境網站搜尋自己所在位置，點選最近微感器即時濃度，即可知道所在地1公里內微感器數量及即時濃度，了解空氣品質即時訊息。

環保局同時指出，微型感測器是附掛在道路燈桿上，距離地面高度約3公尺，設置地點以民眾生活周遭空氣品質較有顧慮的路段為優先考量，包括科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，另，工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之，污染熱區與敏感受體周邊則約每100至300公尺即配置1個微感器。

環保局並提醒民眾，當空氣污染發生時，建議民眾應減少戶外活動，做好自身防護，從事戶外工作勞工，應配置適當及足夠的呼吸防護器具，老年人、敏感體質及患有心臟或肺部疾病者應留在室內，減少體力消耗活動，必要外出時應佩戴口罩。