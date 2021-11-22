美國「黑色星期五」與聖誕購物季將近，美國商家為加緊備貨，多家公司如孩之寶、NIKE、Levi Strauss ＆ Co.、Lululemon、Ralph Lauren等鞋類、服裝品牌製造商，都在使用更昂貴的空運。近1個半月以來，在北美風靡多年的公仔玩具—豆豆寶寶（Beanie Babies）製造商泰爾（Ty）累計在中美間包機150多個航班，將毛絨玩具帶到美國，成功繞過美國港口的世紀擁堵。據泰爾介紹，每架航班的成本在150至200萬美元之間。

據第一財經引述國際航空運輸協會數據顯示，雖然空運一向比海運更昂貴，但供應鏈瓶頸正在推高海運成本並縮小差距：回顧疫情前空運成本是海運的12倍以上，但截至今年9月為止減至3倍。

另外根據牛津經濟研究院11月發出的一份報告中表示，供應方面的逆風「無疑將使（今年）成為假日購物不尋常的一年」。該報告顯示，雖然通膨和貨物短缺現象存在，但並沒有抑制美國消費者過節的購物熱情，良好的消費基本面與要彌補去年因社交距離造成的遺憾，令今年成為自1999年以來最強勁的假期消費季。

但同時集裝箱短缺、積壓導致從大陸到美國西海岸的運費年增率飆升339％，換算每個FEU（40英尺標準集裝箱）平均超過1萬7000美元。