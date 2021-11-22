蘋果19日（上周五）向員工發布訊息，表示員工可以討論薪資、工時與工作環境，此舉亦顛覆這家科技巨擘長久以來的保密文化。
蘋果最新的宣告，歸因於部分員工先前發起的Appletoo運動，致力呼籲該公司採取更多行動，以確保公司內沒有薪資不公的鴻溝。
根據路透取得蘋果在內部網發文內容，蘋果表示公司政策並未禁止員工「自由談論」工作環境，「我們鼓勵員工以他們覺最舒服的方式提出問題，無論是在公司內部或外部」。
蘋果19日（上周五）向員工發布訊息，表示員工可以討論薪資、工時與工作環境，此舉亦顛覆這家科技巨擘長久以來的保密文化。
蘋果最新的宣告，歸因於部分員工先前發起的Appletoo運動，致力呼籲該公司採取更多行動，以確保公司內沒有薪資不公的鴻溝。
根據路透取得蘋果在內部網發文內容，蘋果表示公司政策並未禁止員工「自由談論」工作環境，「我們鼓勵員工以他們覺最舒服的方式提出問題，無論是在公司內部或外部」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。