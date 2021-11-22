蘋果19日（上周五）向員工發布訊息，表示員工可以討論薪資、工時與工作環境，此舉亦顛覆這家科技巨擘長久以來的保密文化。

蘋果最新的宣告，歸因於部分員工先前發起的Appletoo運動，致力呼籲該公司採取更多行動，以確保公司內沒有薪資不公的鴻溝。

根據路透取得蘋果在內部網發文內容，蘋果表示公司政策並未禁止員工「自由談論」工作環境，「我們鼓勵員工以他們覺最舒服的方式提出問題，無論是在公司內部或外部」。