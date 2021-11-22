2021天貓雙11全球狂歡季圓滿落幕，天貓淘寶海外台灣站與本土家居夥伴合作推出的「家居一條龍」服務獲得迴響，讓雙11期間的跨境家具家居品類熱銷，帶動業績大幅成長，例如「淘家集運」就創下單日業績成長超過8倍佳績、「奶油貓集運」出貨量成長5倍，家具組裝服務業者「呼叫黃背心」業務詢問量也較去年同期成長6倍。

此外，台灣「美妝保養」產品也頗受歡迎。據天貓淘寶海外台灣站指出，來自台中大甲的DoMeCare美妝保養品牌表現亮眼，雙11期間受大陸消費者高度青睞，其他美妝品牌「森田」、「Dr. WU」也表現不俗，反映台灣美妝保養產品的跨境外銷硬實力。其他像是MIT螢幕、零食以及藥品，也深獲大陸消費者青睞。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，天貓淘寶海外台灣站歡迎也期待未來有更多機會與不同領域的台灣本土業者合作，讓更多傳統中小型商家透過天貓淘寶跨入數位經濟的市場領域。