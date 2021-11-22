桃園昨日清晨發生超商店員因勸導戴口罩，遭顧客持刀刺死的悲劇，衛福部長陳時中今回應強調，勸導配戴口罩不是一般民眾的責任，網友聽完陳時中的回應，痛批「說的是人話嗎，規訂都是你們在說的，出了人命卻說風涼話」。

對於超商員工勸導配戴口罩卻喪命一事，陳時中今（22日）在立院接受質詢時表示，一般的民眾沒有一定要勸導，讓人戴起口罩「不是他（指一般民眾）的責任」，若有疑問可以通報，民眾若勸導無效，可以報警，責任在警察單位，就好像看到路邊有人打架不用勸架一樣，盡到提醒就好。

至於該名行兇者，陳時中表示，初步查到曾在診所曾經有就醫紀錄，但是是失眠，不是列管的精神科病人。

聽到陳時中的回應，許多網友在《中時新聞網》臉書分享相關報導的貼文下方留言，「（沒有一定要勸導），這句話真的零溫度，好似是你多管閒事，你活該，一點同情心都沒有，似乎也沒有慰問之意，真讓局外人氣憤」、「喝酒唱歌把麻煩事丟給商家，在講兩句屁話雲淡風輕，一點責任都沒有」、「以後要當做沒看到，才不會惹麻煩」、「這話真的讓人很生氣」、「說的是人話嗎，規訂都是你們在說的，出了人命卻說風涼話」、「好一句輕描淡寫！死的都是別人家的孩子」。

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