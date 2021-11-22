彰化縣田尾鄉溪畔社區以「花鄉花藝彩繪與園藝療育共照計畫」，從10個社區中脫穎而出，獲得義德發長照集團10萬獎助。(義德發提供／吳建輝彰化傳真)

溪畔社區設計「義德發長青苗圃」，讓長輩可以走出戶外澆花種菜，不僅嚴防他們老化，把花圃設置在頂樓還能讓長輩活動筋骨，使肢體更有活力。(吳建輝攝)

溪畔社區從2007年就開始做長照，除了關懷據點也會舉辦小旅行，每年還會舉辦社區營造展。(吳建輝攝)

彰化縣田尾鄉溪畔社區以「花鄉花藝彩繪與園藝療育共照計畫」，從10個社區中脫穎而出，獲得義德發長照集團10萬獎助，推動溪畔社區長照重要推手前理事長江過表示，田尾以花卉產業聞名，因此在頂樓設置「長青苗圃」給長輩養花種菜，除了開心種菜還能訓練腳力，一舉兩得。

義德發設有Ａ級社區整合服務中心，旗下共輔導30個C級社區長照據點，為鼓勵社區活化並發展長照，以競賽方式鼓勵社區，並提供優渥獎金，溪畔社區奪冠的最大亮點，就是在社區活動中心頂樓設置長青苗圃，除了遮蔭、降溫、還能讓長輩在養花種菜過程，獲得成就感，感受生命成長的希望，而種出的茄子、豆子還能拿回家加菜，與街訪鄰居分享。

江過表示，溪畔社區從2007年就開始做長照，除了關懷據點也會舉辦小旅行，每年還會舉辦社區營造展，2019年開始義德發A級社區站來輔導溪畔的C級巷弄長照站，然後開始投入計畫寫方案，獲得義德發社區共照獎助方案第一名的殊榮，並挹注十萬元獎助金，建設社區長照站。

義德發社區共照計畫承辦人林玉靜指出，溪畔社區設計「義德發長青苗圃」，讓長輩可以走出戶外澆花種菜，不僅嚴防他們老化，把花圃設置在頂樓還能讓長輩活動筋骨，使肢體更有活力，也在植栽的過程中，與其他長輩相互合作，找到自己的價值與成就感。

義德發長照集團董事長林亮暉指出，政府推動長照盡心盡力，但畢竟資源有限，因此義德發秉持企業回饋地方的精神，輔導各據點設法為長輩設計適當的活動方案，讓長輩透過各式各樣的團體活動，手作藝術，園藝療育等，維持健康與活力的社交生活，讓安心在地安老不再只是口號。