台中市學生數最多的小學「南陽國小」和平樓耐震係數不足，市府及中央投入1.1億元拆除重建。市長盧秀燕22日出席動土典禮時表示，南陽國小創校76年，作育英才無數，3棟危老校舍中，仁愛樓、信義樓已重建完工，和平樓預計2年後完工，提供師生安全的學習環境。
南陽國小建校至今76年，是台中最大的小學，全校有100多班，師生總數超過3000人。校方22日舉行和平樓拆除重建動土典禮，盧秀燕、教育局長楊振昇、立委江啟臣、市議員張瀞分、謝志忠、陳本添、陳清龍皆出席，多位在地里長也到場共襄盛舉。
盧秀燕表示，南陽國小仁愛樓、信義樓、和平樓使用年限已久，經結構安全鑑定耐震能力不足，因此市府分階段規劃拆除重建校舍，除斥資1億多元經費重建仁愛樓、信義樓，並在今年完工啟用，再接續投入1.1億元經費，拆除重建和平樓，期許工程順利完工。
江啟臣提到，2016年2月發生台南大地震，當時在前校長楊朝銘呼籲下，於立法院開記者會揭露全國危老校舍高達288棟，並爭取2016年起編列整建預算。他強調，教育是百年大計，買飛彈前先想想我們孩子教育的錢夠了嗎？唯有強化教學環境才能提升國家安全與競爭力。
教育局長楊振昇說明，南陽國小新校舍預計興建地上4層樓，規劃普通教室、專科教室共24間教室，及半戶外藝文空間、空中走廊等，兼具綠色建築及實用功能，並呼應新完工啟用的仁愛樓、信義樓建築，期許嶄新校舍為南陽國小提供更舒適優質的學習環境。
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