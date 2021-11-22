國際間氣候變遷議題持續發酵，甫落幕的COP26(聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會)中，亦達成逐步削減燃煤等重要決議。中壽(2823)推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產業議合」三大氣候行動方案，並訂定各階段減碳目標，以達到2045年全資產組合淨零碳排的總目標，經BSI英國標準協會確證後，成為全球第一家通過「ISO 14097氣候變遷投資活動評估及報導報告(下稱ISO 14097)」的企業。

ISO 14097是2021年新推出的氣候變化與金融相關新標準，涵蓋投融資行為對於營運活動溫室氣體排放趨勢的影響。由於全球需逐步轉型為低碳及具備氣候調適能力的經濟型態，對於金融機構而言，參與綠色金融投資對於推動全球企業減少溫室氣體排放扮演重要角色。透過與被投資對象深入溝通及議合減碳理念與目標，中壽期望藉由價值鏈影響力，促使投資計畫朝向減碳發展，達成投資組合碳排減量目標。

中壽總經理黃淑芬指出，中壽透過ISO 14097，從營運核心納入永續治理機制，以系統性方式推動多元化ESG永續行動計畫，驅動產業生態圈永續發展與低碳轉型。公司除自主響應責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)，並訂立責任投資政策及積極發展管理機制，因應氣候變遷對於投資組合產生風險與機會。