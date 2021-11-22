靶材大廠「光洋應用材料科技公司」經營權紛爭延燒，繼新任董事長王炯棻控告前任董事長馬堅勇私自展延不動產買賣契約，且財報不實，涉嫌違反《證券交易法》，據了解，調查局日前亦接獲檢舉，指馬堅勇將光洋科專利技術「碳鈀觸媒」、「ITO 靶材」移轉大陸，並以個人名義協助陸資企業的華鈞興公司，疑涉掏空光洋科資產，調查局已立案蒐證調查。

光洋科11月5日召開董事會，決議撤換董事長馬堅勇，新任董事長王炯棻認為，馬堅勇未經董事會同意，私自展延光洋科與新創環保公司的不動產買賣契約，並於財報中隱匿增補協議，涉嫌違反《證券交易法》財報不實、特殊背信罪，已對馬堅勇提出告訴。

另王炯棻、總經理吳柏成不滿最近有人以「光洋撐傘團」名義，連續刊登廣告誣指光洋科法人股東台鋼為「禿鷹」，17日到北檢署控告「光洋撐傘團」涉嫌公然侮辱、加重誹謗罪。

據了解，調查局接獲檢舉，指2016年光洋科因爆發盜賣黃金和財報不實一度下市，馬堅勇卻在光洋科內部成立「群揚興」、「華鈞興」專案。由於投資案未做可行性評估報告，也未送董事會討論，經董事會強烈反對下才撤銷。

檢舉函指出，馬堅勇明知大陸廠商華鈞興公司從事靶材、電子廢料回收、碳鈀觸媒及半導體產業用陶瓷結構件生產，與光洋科具有競爭關係，卻擅自同意華鈞興公司使用、重製原屬光洋科技術，涉犯《證券交易法》特別背信及非常規交易等罪嫌。