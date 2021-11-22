為妥善管理及運用智慧財產資源，同時降低智財侵權風險，中鋼(2002)於去(109)年第3季開始導入「台灣智慧財產管理制度」（簡稱：TIPS），並於今(110)年11月通過實體驗證審查，顯示中鋼公司在智慧財產權的取得、保護、維護與運用等各項做法措施，已建構完善的管理系統與制度，有助提升公司長期競爭力。

經濟部工業局為促進企業運用智慧財產創造營運效益，鼓勵企業導入TIPS，即於公司內建立以智慧財產為標的之管理制度，主要將企業既有的經營理念，融入知識及風險管理思維，有效強化專利等智財權的保護、降低研發技術成果及營業秘密外洩或遭受智財侵權等風險，有利提昇公司治理成效。

中鋼公司除了將「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」列為經營發展雙主軸外，亦積極進行各項精緻鋼品及尖端技術開發，其中涉及諸多智財管理議題，包含專利分析、布局與授權，以及營業秘密保護等，能夠在今年11月通過TIPS導入之驗證審查，對於已成立50年及致力提升下一50年營運競爭力的中鋼來說，具有深刻意義。

中鋼公司導入TIPS制度，不僅盡早建構起智慧財產的完整保護制度，亦配合今年公司的經營方針，考量利害關係人及智財相關內外部議題，並評估可能的潛在風險後，也完成「確保公司之研發成果，強化智財布局；降低智財侵權風險，提升企業競爭力」之智財管理政策與目標之訂定，並進一步推動優化專利審查流程與相關標準、強化智財盤點與機密文件鑑別措施及研發工作開展前之專利風險與機會評估，使TIPS能於公司內落實執行及精進發展。

中鋼公司將持續滾動式修正智財管理政策與目標，在產品與技術發展週期所涉及之智慧財產議題預做準備，追求智財管理效益極大化，穩固下一個50年的永續競爭力。