華夏科技大學舉辦高教深耕計畫「品德深耕．翻轉未來」活動，邀請繪畫老師及咖啡烘焙達人到校來帶領學生來場「畫與咖啡的巧遇」的體驗活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學舉辦高教深耕計畫「品德深耕．翻轉未來」活動，邀請繪畫老師及咖啡烘焙達人到校來帶領學生來場「畫與咖啡的巧遇」的體驗活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學舉辦高教深耕計畫「品德深耕．翻轉未來」活動，邀請繪畫老師及咖啡烘焙達人到校來帶領學生來場「畫與咖啡的巧遇」的體驗活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學舉辦高教深耕計畫「品德深耕．翻轉未來」活動，邀請繪畫老師及咖啡烘焙達人到校來帶領學生來場「畫與咖啡的巧遇」的體驗活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學舉辦高教深耕計畫「品德深耕．翻轉未來」活動，邀請繪畫老師及咖啡烘焙達人到校來帶領學生來場「畫與咖啡的巧遇」的體驗活動，透過手炒咖啡豆、手磨咖啡豆、製作濾掛咖啡包及彩繪咖啡包等多元體驗活動，讓參與學生能夠激發出不凡的人生體驗。

活動過程中，繪畫老師以簡單線條方式引導參與活動的學生從構圖到線條的變化，畫出心中所要呈現的圖案，再藉由顏色的搭配，繪出一個專屬自己的咖啡包外袋；另外，由咖啡烘焙達人向學生介紹如何將咖啡生豆挑出品質不好的劣豆，再親自示範手炒咖啡豆的技巧及品嚐咖啡豆在手炒過程中不同階段所散發出的氣味，並引導學生親自體驗手炒咖啡豆的樂趣。

陳同學表示：「第一次親自將咖啡豆從綠色的生豆經過手炒的過程變成褐色的咖啡豆，感覺真的很奇妙，尤其是從生豆到熟豆過程中氣味的變化，讓我深刻體認到要完成一件事物，是需要經過一番努力及學習的，而且要從失敗中獲取經驗，那下一鍋的成品會更美味。」

華夏科大副校長蘇聖珠指出，從咖啡生豆到一杯咖啡的過程，感覺相當浪漫，可是實際上生豆處理、烘焙、沖煮，每一個環節都需要高度的技術力、專注力，當烘焙師、咖啡師談笑風生，說著咖啡香的時候，背後的辛苦罕為人知，所以學校希望藉由舉辦這樣一個既浪漫又兼具教育意涵的活動，來提昇學生的文化力，進而內化個人的品格力。

同學在老師的帶領下完成自己親手做的濾掛咖啡包，而且還獨具文創特色喔，同學們也表示可以將這個濾掛咖啡包當成禮物送給家人、好朋友；參與活動的林同學就表示：「等一下要趕快將成品帶回家送給媽媽，並告訴媽媽這個濾掛咖啡包，是我自己親手『炒咖啡豆』、『磨豆』、『設計包裝袋』的濾掛咖啡包，是獨一無二的喔！」

華夏科大表示，長期深耕品德教育的推動，並以培育學生良好態度為教育方針，此次活動獲教育部高等深耕計畫補助，讓參與同學在承辦單位用心的準備下及講師專業的帶領下，紛紛收穫滿滿。

華夏科大校長陳錫圭指出：「學校在照顧經濟或文化不利學生上，除了課業輔導外，也非常重視學生的品德教育，希望學生能藉由活動的參與認識更多元的文化及事物，進而增廣個人的見聞及能力，以培育未來進入職場的競爭力。」