收視率女王米倉涼子面臨與師父分裂的重大危機！？friDay影音獨播日劇《派遣女醫X》第七季，平均收視率持續穩坐秋季檔冠軍寶座，特別來賓也個個有看頭，除了行程爆滿的田中圭睽違四年將於本週重返東帝大學醫院，米倉涼子飾演的大門未知子與師父晶叔一觸即發的緊張關係，更令觀眾急著想知道到底發生何事！？

田中圭化身「網紅醫師」

《派遣女醫X》第七季從開播後截至第六集的平均為16.6％，米倉涼子飾演的大門未知子除了面對「昆蟲軍團」，特別來賓的名字則配合播出集數取名，處處可見電視台的巧思，此外來賓也屢屢掀起話題，第五集找來演技派女星松下奈緒飾演派遣護士，與米倉涼子的對手戲讓觀眾看的好不過癮，甚至呼喊「希望她能加入晶叔的名醫介紹所！」

而即將於本週播出的第七集則找來「日劇公務員」田中圭回鍋，田中圭飾演的森本光曾在第一季以及第五季登場，睽違四年再度演出《派遣女醫X》系列，這次他將化身「網紅醫師」重返東帝大學醫院，田中圭表示由於現實生活中的自己是個「從失敗中學習，歷經多次後才慢慢改進」的類型，所以很崇拜總是喊出「我，絕不會失敗」的大門未知子。

晶叔：「不需要大門未知子了」？

對於能回歸演出感到超級開心，田中圭提到拍戲現場的氣氛和四年前一樣和諧之外，女主角米倉涼子所散發出的光芒依舊耀眼，是自己相當喜歡的大姐；米倉涼子則表示田中圭和以前一樣相當令人安心，還讚他「以演員來說有著大幅度的成長，讓人有種連身高都長高的錯覺！」

至於岸部一德飾演的晶叔，在第六集竟嗆聲米倉涼子飾演的大門未知子「總有一天會失敗的喔」，最後預告還冒出「已經不需要大門未知子了」，兩人長久以來的師徒關係，出現微妙變化甚至關係緊張，究竟接下來會發生什麼事，讓觀眾萬分期待劇情究竟會演變成何種情況？ friDay影音完美整合「派遣女醫宇宙」！

米倉涼子在《女醫X》中「決不失敗」。（摘自官方推特，friDay影音提供）

系列劇成「派遣女醫宇宙」

除了每週五早上火速更新、全網獨播《派遣女醫X》第七季，目前獨家上架的還有過去六季，以及勝村正信主演、笑果十足的《拜金外科醫-Y》系列，再加上三位新人實習醫師群初試啼聲的《Doctor Eggs》等，想要輕鬆看或提振精神的話，「派遣女醫宇宙」絕對是最佳選擇！相關詳情可洽friDay影音官方網站或官方app。