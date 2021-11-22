打造水岸花都是市議員陳清龍在縣市合併以前便提出的理念，從10多人的認同，到現在的葫蘆墩圳一期掀蓋完成、豐原轉運中心暨立體停車場也即將落成，離「水岸花都」的實現又更進一步。陳清龍今日質詢說，應善用水環境營造第二期1億5000萬的經費，將葫蘆墩公園軟埤溪水域打造得更有特色。

2018年台中花博在豐原、后里、外埔展出，其中葫蘆墩公園軟埤溪水域，是當年花博三大園區，唯一有水的展區。經過陳清龍議員多年的爭取，台中市政府水利局亦配合將河岸整治，打造了藝術景牆，利用燈光投影，呈現台灣特有種與生態故事。

陳清龍表示，希望水利局除軟埤溪要進行軟水環境的改善，還要從水域生態、觀光、歷史文化的角度切入，多加參考國外的案例並加入我們自身的想法，千萬不要浪費1.5億的經費，務必將軟埤溪打造成豐原的景觀特色。

水利局長范世億表示，軟埤溪的圳水是屬農田灌溉用水，有時是乾涸的，將讓整條溪圳都朝有水的狀態下去改善，並將尚未完成之護岸改善完成。

陳清龍指出，葫蘆墩公園已是當地市民早晚運動、休閒、享受的一個好環境，希能將葫蘆墩公園的第四或第五區，打造成為青年築夢、逐夢、圓夢的一個文藝場域。他建議建設局與水利局可以共同研議，將葫蘆墩公園一到五區重新命名，融合各區的亮點；找出規劃方向，或是讓全市市民一同參與命名活動以形塑葫蘆墩公園各區特色。

建設局長陳大田強調，會聽取各方建議並融合這些建議朝美好共榮的方向去推動，利用公園內的竹跡館、創生館，創造出多元的使用方向。