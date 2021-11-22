有醫師呼籲台灣接下來疫情穩不穩定是要看第三劑施打覆蓋率，以及醫護的施打率，而目前最大的挑戰是跨年與農曆年節，要預防疫情再起。外界好奇，屆時辦理大型活動時，是否會針對民眾接種疫苗與否作為管理？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據國外經驗若將疫苗接種作為管制，是製造「疫苗特權」，很容易造成反效果，因此不會將疫苗接種率作為審核辦理活動的防疫指引項目。

要不要打第三劑疫苗，發言人莊人祥表示，十一月底會開ACIP會議，討論與第二劑施打間隔多久，以及接種對象，是要對高風險族群、還是所有打過二劑者都可以接種？都要討論，由於各國都已經在施打，將搜集各國如何使用第三劑後，由ACIP委員報告，並請專家做出建議。

莊人祥表示，第二劑與第三劑的間隔時間，也會看完成第二劑且滿六個月有多少人有關，會分別設立目標，對於完整接種時辰做一個估計，至於第三劑是否以同品牌為原則？莊人祥說，衛福部長陳時中有提到，會以相同品牌做準備，不管是打AZ、莫得納或是BNT，都會持續與廠商洽談購買計劃。

莊人祥表示，目前已經確定向莫德納購買兩千萬劑的第三劑次世代疫苗，明年至少有兩千萬劑可用，加上也還在和AZ、BNT洽談，未來要視ACP討論結果，對象部分，由於其他國家都有針對全人口提供，以年紀而言，已經打完兩劑就會繼續打第三劑。

有醫師呼籲未來台灣穩不穩定是要看第三劑施打覆蓋率，以及醫護的施打率，未來最大的挑戰是跨年與農曆年節。莊人祥說，未來第三劑是對疫情控制很大的考量但不會是主要因素，戴口罩還是很重要的非藥物介入措施的做法，也是未來對於防疫新生活配戴口罩會來著重。

而跨年、年假，對於國外返台，已經有14+0、10+4、7+7都有設計防疫措施，希望透過嚴守下，國內也能保持開放，透過檢疫措施把國外疫情阻絕國內。

外界詢問，若沒有打滿兩劑疫苗，指揮中心是否考慮規範制定一些公共場所禁止進入？莊人祥說，進去某些場所是否限制口罩，對於場所工作者可以盡量要求，但對於消費者要限制，需要再深思熟慮。目前針對幾個特殊場所限制，例如醫療機構、長照機構、八大場所等，目前都有限制工作人員與消費者都必須配戴口罩。目前對於餐廳等不會有硬性規定。

但由於年底將至，屆時是否能辦理大型活動，以及會不會針對疫苗接種加強？羅一鈞說，大型活動防疫計畫都要經過地方政府審核後，就可以執行，中央沒有規定疫苗一劑或兩劑的證明或是需要相關紀錄，才會通過，最重要的是執行期間入場處體溫監測、人流管理，有沒有配戴口罩。

疫苗部分，除非縣市政府有額外管控，否則跨年演唱會、大型跨年活動不需要疫苗接種證明才能參加。

醫界認為推行疫苗接種通行，有利於執行防疫措施，但羅一鈞指出，國外經驗看來也往往有反效果，民眾認為疫苗會製造特權階級，反而助長不想打疫苗的情緒甚至上街遊行抗議疫苗管控措施，台灣目前接種率高，希望站在鼓勵而非強制的做法，以避免反彈。