台中65歲張男日前突發性右下肢麻痛無力，就醫檢查發現第五腰椎第一薦椎約0.87公分腫瘤嚴重壓迫神經。微創骨科主任江福財採取微創雙孔內視鏡手術摘除脊髓腫瘤，病人在術後右側下肢疼痛的程度立即獲得改善，下肢麻及活動情況也在術後3天逐漸進步改善中。
張姓病患突發性右下肢麻痛無力數日，至衛服部豐原醫院骨科求診，經理學檢查懷疑嚴重神經壓迫，安排腰椎核磁共振檢查發現第五腰椎第一薦椎約0.87公分腫瘤嚴重壓迫神經。
江福財評估後，決定採取微創雙孔內視鏡手術摘除脊髓腫瘤。江福財指出，微創雙孔內視鏡手術技術最大的優點是出血量少、病人脊椎組織結構在手術過程中破壞程度少，因此病人在術後可快速的復原減少住院天數。
江福財表示，雙孔脊椎內視鏡手術可以廣泛應用於不同的脊椎疾病，例如椎間盤突出、脊椎狹窄症、脊椎腫瘤切除、脊椎滑脫症等等。
江福財指出，該院引進最新的醫療儀器，已與醫學中心同步，針對病人的不同脊椎問題，提供不同的手術方法，如微創脊椎手術、單孔脊椎內視鏡手術、雙孔脊椎內視鏡手術、脊椎矯正手術等治療，以解決病患的脊椎等問題。
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